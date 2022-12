Pradè ricorda Mihajlovic: “Poteva sembrare un duro ma era un uomo tenerissimo”

Il direttore sportivo viola ha ricordato Sinisa Mihajlovic alla camera ardente allestita per l'ex allenatore gigliato

"Sapeva unire tutti, è la dimostrazione dell'uomo e non del tecnico o del giocatore. E' da tanti anni che sono alla Fiorentina ma quando sono arrivato Sinisa già non c'era più, nonostante questo tutti tra magazzinieri e fisioterapisti ogni volta che lo affrontavano da avversari avevano un ottimo ricordo di lui, quando sono stato direttore sportivo della Sampdoria ho visto l'amore che aveva lasciato a Genova. Dalla corazza che mostrava sembrava un duro ma in realtà era un uomo tenerissimo. L'amore che stanno dando le persone alla famiglia è bellissimo, i suoi figli così uniti sono il suo capolavoro migliore, saranno orgogliosi di quello che il proprio padre ha fatto".