Pradè, prima da ex all’Udinese: l’amicizia con la famiglia Pozzo e i colpi Musso e Mandragora

Non solo Beppe Iachini, anche Daniele Pradè è un ex Udinese. Il direttore sportivo viola lo scorso anno ha lavorato con la famiglia Pozzo in Friuli. Ha lasciato un ottimo ricordo, a livello professionale e umano. Tante volte si sono ritrovati a parlare di calcio, non solo a cena ma anche a colazione. Sì, perché i proprietari del club da buoni friulani si alzano presto al mattino per occuparsi delle loro aziende e le riunioni non avvengono soltanto nel pieno della giornata. In comune hanno anche una passione per il calcio inglese. Loro posseggono il Watford, oggi club principale nelle gerarchie societarie, Pradè in un periodo di inattività si trasferì in Inghilterra per studiare da vicino la Premier e il mondo annesso.

Sabato, per la prima volta, il dirigente tornerà da ex a Udine. In quella città si è trovato bene, ma di comune accordo al termine della scorsa stagione hanno deciso di separarsi. Il dirigente viola ha lasciato in eredità due ottime operazioni su tutte: Mandragora, acquistato dalla Juventus, e Musso che oggi è il portiere della nazionale argentina. Due assegni circolari per il club che, ancor più che in passato, bada ai conti e all’equilibrio economico. In Friuli infatti non cullano più le ambizioni dei tempi di Guidolin e Di Natale, nonostante la ristrutturazione dello stadio lo facesse intendere.

Dopo il divorzio, Pradè sembrava destinato a tornare alla Sampdoria. Alla fine però, lo scorso giugno, si è inserita la Fiorentina che ha deciso di ripartire con l’artefice e regista di una delle squadre più divertenti degli ultimi anni, quella del primo triennio di Montella. La ricostruzione non è stata facile, fra esuberi e tempi stretti. Gli acquisti migliori Pradè li ha fatto studiando per il futuro, non è un caso che li abbia conclusi a gennaio: il primo è Amrabat, soffiato al Napoli, mentre il secondo è Kouamè che prima della fine del campionato tornerà in campo. Adesso sta lavorando ai rinnovi di Vlahovic e Chiesa. Che sia un indizio di continuità?