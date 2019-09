Pradè: “Partita combattiva, gli episodi non ci aiutano. Montella? Ha fatto quello che doveva fare”

Queste le parole del DS viola Pradè nel post-partita di Atalanta-Fiorentina:

C’è amarezza perché la prestazione era di carattere e combattiva contro una grande squadra ed è quello che volevamo. Dobbiamo essere bravi noi a tranquillizzare l’ambiente e i ragazzi: nello spogliatoio c’è sconforto ma il calcio è questo. Ribery? Un gol incredibile, lui ha questi numeri. Di oggi mi tengo la voglia di soffrire e non mollare mai, cercando di raggiungere con le unghie e con i denti il risultato ma vanno fatti i complimenti anche all’Atalanta. Montella? Come si fa a dirgli qualcosa? Ha fatto quello che doveva fare, abbiamo preso un gol a 30” dalla fine. Mercoledì si rigioca ed è un bene per ripartire subito. Abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con tutte le grandi sbagliando solo la parte centrale della partita con il Genoa: in questo momento ci gira anche tutto male.