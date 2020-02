Pradè: “Nel finale abbiamo avuto le occasioni migliori. Complimenti al mister per il coraggio”

Daniele Pradè ha preso la parola, subito dopo la fine della gara, ai media presenti in mixed zone, tra i quali Violanews:

Partita strana anche se ci siamo fatti goal ad soli. Questa però è una squadra che non ha mollato ed alla fine le occasioni migliori ce le abbiamo avute noi. Faccio i complimenti al mister per l’ingresso di Cutrone perché si vede che è in grado di motivare tutti i ragazzi. La crescita dei giovani va fatta con gli errori e con le partite. Guardo quello che succede in casa nostra, non commento le polemiche del Milan. Secondo me il rigore era netto, e dopo la rete di Pulgar la mentalità è quella giusta di riportare a metà campo il pallone. Questo stadio deve diventare un fortino.Dobbiamo guardare gara dopo gara, ho ribadito più volte che il nostro mercato è molto chiaro, mettendo le fondamenta per il prossimo anno, ma i punti li dobbiamo fare adesso. Cambio di atteggiamento sul Var? Questo deve essere un’indicazione di Rizzoli che è la garanzia di professionalità dei nostri arbitri.

Poi ai microfoni di DAZN ha aggiunto:

Deluso per il mancato goal del sorpasso? No, deluso assolutamente no. Sono contento perchè sotto di un uomo e di un goal siamo riusciti a pareggiarla. Siamo due squadre giovani che sicuramente saranno protagoniste in futuro. Ribadisco che per me è calcio di rigore, se non l’avesse fischiata ce la saremmo presa noi. Se l’avessimo avuto contro lo avrei accettato, mi sembra che le direttive di Rizzoli siano chiare. IL mister è stato bravo, ha avuto coraggio, nell’ultima mezz’ora in campo ci siamo stati soprattutto noi.