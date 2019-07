Pradè: “Mandragora è un mio pupillo, ma l’Udinese non vuole privarsene”

Di seguito le parole del ds della Fiorentina Daniele Pradè ai microfoni di TMW: “Il calendario è tosto, bisognerebbe capirne bene anche le logiche. Affronteremo subito una squadra top come il Napoli, poi andremo su un campo difficile come quello del Genoa, quindi avremo la Juve che è una delle tre squadre più forti d’Europa. E poi l’Atalanta e la Samp. Se chiediamo ulteriore comprensione all’ambiente? No, non chiediamo nulla. L’ambiente vedrà che vogliamo fare le cose per bene e credo che comunque ci sarà una forte identità tra noi. Mandragora? è un un mio pupillo, è molto forte ma l’Udinese non ha nessuna intenzione di privarsene”