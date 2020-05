Pradè: “Il Coronavirus è subdolo, tutta la famiglia coinvolta. Il momento peggiore…”

Come annunciato sui social, Sky Sport ha rilasciato una breve anticipazione della lunga intervista al Direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè:

Ho portato il virus in casa. Purtroppo l’ho trasmesso a mia moglie, a mia figlia, ai miei cognati, ai miei nipoti ma soprattutto ai miei suoceri che sono stati ricoverati per trenta giorni allo Spallanzani di Roma. Il momento più brutto è stato vedere che piano piano tutti si stavano ammalando. Il virus è bastardo e subdolo. Dobbiamo capire come cambiare e rispettare le distanze. Voglio dare questo messaggio. In presenza di precauzioni ed attenzioni, il calcio può essere il giusto veicolo per far comprendere alla gente questa nostra nuova vita. Ci dovremmo convivere fino a che non verrà trovato un vaccino.