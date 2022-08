Pradè e Barone, toccata e fuga in Austria. Burdisso con la squadra

Allenamento mattutino in corso per la Fiorentina nella sede del ritiro in Austria. Dopo l'amichevole di ieri a Salisburgo contro il Galatasaray, la squadra di Italiano torna a lavorare mettendo nel mirino il test di dopo domani contro la nazionale del Qatar. Da segnalare gli spostamenti dei dirigenti viola. Pradè e Barone, che avevano raggiunto il gruppo appositamente per seguire la partita di ieri, hanno già lasciato l'Austria, mentre al fianco dei giocatori viola è rimasto il direttore tecnico Nicolas Burdisso. (G.S.)