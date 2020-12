Pradè: “Cutrone falso problema, diamo tempo a Prandelli. Ci manca il pubblico, i fischi ti svegliano”

Il ds viola Daniele Pradè ha parlato a Sky Sport prima di Fiorentina-Genoa: “Parlare di sfida salvezza è troppo, ma certamente non mi aspettavo questo inizio. Il pubblico ci manca fortemente, anche i fischi tante volte ti svegliano… Cutrone è un falso problema, deve fare altre 16 presenze per l’obbligo di riscatto. Qualsiasi allenatore ha carta bianca, se il giocatore fa bene ha valore assoluto. Dobbiamo dare tempo a Prandelli, le partite che abbiamo sbagliato sono Sampdoria e Benevento, con il Milan ci sta di perdere. La squadra non ha ancora trovato un’identità, Cesare dovrà essere bravo a trovarla. Ancora non abbiamo capito qual è la nostra dimensione. Oggi se ci sono dei colpevoli siamo io e la squadra, perché io ho voluto giocatori che ancora non si sono espressi”.

