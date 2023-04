Pradè: “Crescita collettiva, traiamo energie da tutti questi risultati”

"E' stata la partita dura che ci aspettavamo, la Cremonese mette tutto sull'agonismo ma noi la potevamo chiudere già nel primo tempo. Ora non dobbiamo dare nulla per scontato, ma continuiamo a trarre energie da tutti questi risultati. Il momento lo percepisci da quello che succede all'esterno, sembrava di giocare in casa dal tifo che c'era. Inizia a crearsi davvero un circolo virtuoso. Oggi abbiamo una crescita collettiva, è stato bravo l'allenatore e siamo stati bravi tutti quanti, ora dobbiamo gestire. Il presidente? Alla fine delle partite lo sentiamo sempre, nel bene e nel male, e rendere felici lui e il pubblico è il nostro lavoro. Domani è un altro giorno, ogni partita è un esame e dunque testa già a sabato".