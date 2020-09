Pradè: “Chiesa un nostro giocatore, il ragazzo è in grande forma. Sarà un mercato diverso”

Daniele Pradè ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Fiorentina-Torino:

La presenza del Presidente ci da qualcosa in più. Commisso è un punto di riferimento per città e tifosi, non solo per la squadra. Il centro sportivo sarà qualcosa di importatissimo per la crescita della società . Adesso dobbiamo conquistare sul campo l’entusiasmo della gente. La squadra è competitiva, l’obiettivo è vincere più partite possibili. Siamo una squadra forte, non partiamo sconfitti contro nessuno. Sarà un mercato particolare per tutti, ci saranno ben tre partite con mercato aperto. Chiesa? Federico è un nostro calciatore e non c’è nulla che ad oggi faccia pensare il contrario. La sua valutazione? Più di 70 milioni (ride ndr). Chiesa è in grande forma e lo vedrete in campo. Crisi post Covid? L’indebitamento dei club è un problema serio. Il post covid è difficile da gestire. Dovremo essere bravi a gestire le società tramite operazioni sane, il tutto mantenendo un buon livello tecnico.