Secondo il sito alfredopedulla.com, Daniele Pradè sarebbe in cerca di una spalla per gestire tutte le trattative di calciomercato ed il nome giusto potrebbe essere quello di Riccardo Pecini. L’anno scorso il dirigente ligure era all’Empoli, dove ha ricoperto il ruolo di d.g., mentre il grande salto lo aveva compiuto negli anni precedenti, alla Sampdoria. Nel club blucerchiato, infatti, è stato responsabile del settore giovanile e dell’area scout, e proprio nel capoluogo ligure ha lavorato fianco a fianco con Pradè.

Che questo binomio possa riprendere quest’estate, in riva all’Arno?

