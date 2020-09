Pradè: “Abbiamo costruito un centrocampo diverso. Chiesa si sta allenando bene”

Daniele Pradè ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida di San Siro contro l’Inter di Conte:

Cosa mi aspetto da Bonaventura ed Amrabat? Abbiamo provato a costruire un centrocampo diverso, di inserimento e tecnica per aiutare le punte. Speriamo che ci porti i frutti sperati. Futuro Chiesa? Federico ad oggi è un giocatore della Fiorentina, non c’è nulla con altre squadre. Si sta allenando bene e speriamo sia determinante per la gara anche stasera.