Pradè: “Venuti continua il nostro progetto di identità, ora tocca a Ranieri e Sottil”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa insieme a Lorenzo Venuti, terzino viola fresco di rinnovo:

“Sono contentissimo di essere qui con Lorenzo. Continuiamo il progetto di identità, che fa la differenza. Con lui sono stato chiaro dall’inizio, si doveva giocare le sue carte durante la preparazione, aveva un’altra squadra che lo voleva in Serie A. Sono felicissimo che sia rimasto, sono certo che avrà i suoi spazi. Non posso che fargli i miei migliori auguri. Contratto? Abbiamo rinnovato per 4 anni, con una parte fissa e dei bonus importanti in base a quanto farà durante la stagione Altri rinnovi? A breve arriveranno anche quelli di Ranieri e Sottil. La parola chiave per questo rinnovo di Venuti è meritato”.