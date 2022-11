Polverosi: “Non è detto che il bel gioco torni. Via Nico? Se per Berardi, ok”

"I possibili avversari? Vedo squadre del livello del Basaksehir, certo più forti di Hearts e Riga, non una passeggiata ma non impossibili. Dopo il Mondiale comincerà un'altra stagione, ma non me ne preoccuperei adesso, anche altre squadre avranno gli stessi problemi. Ora i problemi sono Sampdoria e Salernitana, e non è detto che torni mai il gioco dello scorso anno, non è una garanzia. L'unica squadra che non ha calato fino ad ora è il Napoli, le altre lo hanno fatto tutte e quindi se lo fa la Fiorentina non ci si deve stupire. Fino al gol di Cabral, al brasiliano non era arrivato un pallone, ma non mi è sembrato dipendesse solo da lui: Ikoné continua a provare la giocata singola, ed ha un senso, ma ne fa le spese la punta centrale".