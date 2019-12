Polverosi (Cor.Sport): “Benassi, non capivo l’ostracismo. Uno dei pochi che si inserisce”

Alberto Polverosi, firma del Corriere dello Sport, ha affrontato così l’argomento Benassi in onda su Lady Radio:

Mi sembrava strano questo ostracismo prolungato nei suoi confronti, visto che comunque è stato il capocannoniere viola della scorsa stagione. La Fiorentina ora gioca con Vlahovic unica punta di ruolo, a centrocampo c’è Castrovilli in posizione da trequartista che copre il regista avversario, poi ci sono due mediani che non si inseriscono. In una squadra che ha un passo solo, che fa pochi gol, la preclusione nei confronti di Benassi non la capivo. Penso che il discorso non si ponga più. Ha dimostrato di essere l’unico interno di centrocampo della Firoentina e dei pochi della Serie A che si inserisce.