Polverosi: “Braga alla portata. Kouamé punta? Peggior scelta possibile”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il giornalista Alberto Polverosi ha commentato il momento della Fiorentina. Di seguito le sue parole: "In Conference League il girone era alla portata e invece servirà lo spareggio con il Braga. Non un percorso entusiasmante dei viola fino a questo momento, anche se non fallimentare. In campionato ci sono evidenti difficoltà sotto il piano del gioco, della tenuta del campo e di esperienza. Era da tanto che la squadra non era impegnata su tre fronti. In coppa è tutta un'altra storia perché ci si gioca tutto in massimo 210 minuti. Il Braga non è una squadra che dà nell'occhio, la Fiorentina possono fronteggiarla senza dubbio. Giovedì sarà una partita chiave per la stagione".