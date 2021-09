Poesio: “La Fiorentina doveva intervenire prima su Dusan. Maleh? ci stupirà”

Le parole di Ernesto Poesio sul caso spinoso di Dusan Vlahovic e un commento sul centrocampo viola

"Il caso Valhovic la Fiorentina se lo porta dietro ormai da un anno. Secondo me la società doveva intervenire nel momento in cui Prandelli ha deciso di puntare su di lui. Spero solo che la squadra non risenta di questa situazione perché la Fiorentina ha bisogno delle qualità di Vlahovic. Noi abbiamo sentito Commisso ma a me piacerebbe ascoltare anche l'altra parte ma purtroppo in questi casi non è possibile. Vorrei capire il perché non voglia rinnovare".