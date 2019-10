Pizzul: “Forse l’Udinese rimpiange di non aver venduto De Paul. Ma Castrovilli…”

Per analizzare il momento dell’Udinese, a Radio Bruno è intervenuto la storica voce Rai, Bruno Pizzul, friulano e simpatizzante dei bianconeri: “La brutta sconfitta interna con il Brescia ha creato disagio ma l’ultima vittoria col Bologna ha rimpinguato la graduatoria. La squadra però è alla ricerca della sua identità tattica, anche se nell’ultimo turno Tudor forse ha trovato il modo di giocare, con due punte di ruolo”. Su De Paul: “Rientra, ma non si è ancora capito quale sia il suo ruolo: dà il meglio di sé quando parte da sinistra, ma tanti dicono che può essere un trequartista. La valutazione di 30 milioni è alta, e forse ora l’Udinese si è pentita di non averlo venduto. Anche per lui il mancato trasferimento a Firenze non è stato il massimo perché a Udine si viaggia bassi dal punto di vista degli ingaggi”. Su Castrovilli: “Il mancato arrivo di De Paul a Firenze è stato compensato dal suo ritorno: è un giovane straordinario. Ha qualità eccezionali, e rispetto ai campioni a cui è stato avvicinato è molto rapido e ha un tiro da fuori notevolissimo. In campo sa stare molto bene, è bello da vedere e salta subito agli occhi perché è elegante e concreto”.