Più e Meno: Guagni e Breitner con il cuore. De Vanna, che occasione

PIU’

Breitner: La Fiorentina soffre a centrocampo, ma lei non fa mai mancare il suo apporto. Prova a reggere la mediana da solo, anche se soffre la velocità delle avversarie. In un pomeriggio complicato per la squadra viola, si rende comunque protagonista di una buona prestazione.

Guagni: Il capitano della Fiorentina è un motorino instancabile, non è lucida come altre volte, ma non smette mai di lottare. Ci prova fino all’ultimo minuto con le tante incursioni, mettendo anche qualche pallone interessante in mezzo. Anima e cuore per la maglia viola

Mauro: Le viola hanno bisogno di un attaccante, entra nel secondo tempo e muove le acque. Passa dai suoi piedi l’occasione migliore per la Fiorentina, con una bellissima palla messa in mezzo, buttata incredibilmente al vento da De Vanna. Rimane la sensazione che sarebbe servita da subito

MENO

De Vanna: Doveva essere la giocatrice capace di cambiare le partite della Fiorentina, ma così non è. Entra per dare peso e freschezza all’attacco, ma non è fortunata in occasione del filtrante di Mauro sventato da Giuliani. Inoltre, non si trova mai con le compagne.

Agard: La difesa della Fiorentia ha sofferto per 90 minuti più recupero, andando in totale affanno. La Juventus è pericolosa in moltissime occasioni, e dietro le viola soffrono. Male sul primo gol, quando si ferma per un presunto fuorigioco, e sul secondo gol, quando non riesce a mettere una pezza, facendosi oltrepassare dalla palla.