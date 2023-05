Pistocchi: “Italiano non sia soddisfatto, ci sono così tante cose da migliorare”

"Dopo la finale con l'Inter Italiano mi ha dato l'impressione di essere soddisfatto in qualche modo, ma non lo deve essere perché la fase difensiva non è fatta bene, le marcature preventive sono ipotizzate. Bastava che l'Inter evitasse il primo pressing ed ecco fatto: le distanze vanno rispettate, altrimenti non serve creare tanto contro una squadra più esperta. Nell'ambito di un buon lavoro, e le due finali lo certificano, ci sono ancora tante cose da migliorare. Verso un futuro più importante che rientra nelle potenzialità della società. C'è un discorso anche di singoli, si possono migliorare anche quelli".