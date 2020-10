Pistocchi: “Commisso vuole svecchiare il sistema. Chiesa? I giocatori illudono la gente”

Ai microfoni di Lady Radio, il giornalista Maurizio Pistocchi ha toccato diversi temi viola, tra cui quello relativo a Federico Chiesa: “I giocatori sono dei professionisti, non c’è da meravigliarsi se da un giorno all’altro se ne vanno. Spesso hanno degli atteggiamenti che illudono la gente, e non ha senso oggi pensare a personaggi come Antognoni, Rivera o Zoff. La Juve ha peggiorato la sua gestione, per prendere Chiesa ha dovuto mandare in prestito alcuni esuberi pur di tagliare il peso degli ingaggi. Commisso? È ora di avere quel progetto tecnico che con i Della Valle ho sempre rimproverato non ci fosse. La squadra è stata formata con nomi vincenti, è questo il modello da seguire. Commisso ha ragione nel voler svecchiare questo sistema, Firenze lo merita perché ha una piazza esigente e competente”.

