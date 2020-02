Pioli, il gruppo e il rispetto. Al centro sportivo i due cestini per gli smartphone

Il Corriere Fiorentino si sofferma a lungo sul periodo di Firenze di Stefano Pioli. L’identità dei suoi gruppi di lavoro l’ha costruita con il rispetto reciproco. Un esempio? L’uso degli smartphone. A pranzo, durante le riunioni tecniche e in alcuni momenti del ritiro li aveva banditi. Portava sempre due cestini per farli depositare. Uno per lo staff tecnico, per dare l’esempio, e l’altro per i giocatori.