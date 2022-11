Pioli: “Rispetto per la Fiorentina, ma dipende da noi. Vogliamo riscattarci”

"Veniamo da una brutta prestazione e vogliamo farne una migliore. Vincere vorrebbe dire tanto, cioè il non rinunciare o arrendersi a una classifica che in questo momento non ci piace. Il 2022 è stato molto positivo per noi, ma non ci dobbiamo fermare. La Fiorentina? Grandissimo rispetto per loro, ma dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra prestazione; noi possiamo determinarla e il più delle volte riusciamo a portare a casa un risultato positivo. Maignan sta meglio, ma non è ancora pronto per giocare domani. Il Mondiale? È una cosa anomala, ma noi abbiamo l'occasione per dimostrare chi siamo con professionalità e affidabilità. Ho fatto l'in bocca al lupo a chi andrà ai mondiali, gli altri avranno più motivazioni per essere convocati in seguito".