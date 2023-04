Pioli da Champions, in caso di vittoria arriverà un gran bonus per l’ex viola

La Gazzetta Dello Sport analizza la situazione contrattuale di Stefano Pioli. L'ex allenatore della Fiorentina infatti ha un bonus previsto in caso di vittoria della Champions. Infatti per l'emiliano ci sarebbe un grosso premio, voluto proprio da lui. Infatti al momento del rinnovo ha fatto inserire un bonus di 300mila euro in caso di trionfo europeo. Ai quali si aggiungerebbero altri 200mila euro per la qualificazione alla Champions dell'anno successivo. Sarebbe un premio meritato per un allenatore che ha lasciato bei ricordi anche a Firenze.