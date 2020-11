Intervistato da L’Equipe, l’ex viola Stefano Pioli ha parlato della perdita di Davide Astori ai tempi della Fiorentina e di alcune fasi della sua carriera:

“Perdita Astori? Il mio lavoro è quello di aiutare i miei giocatori a superare momenti duri. Li ho ascoltati meglio e quindi li ho conosciuti e capiti meglio. Oggi questo mi aiuta ad entrargli ancora di più nella testa ed essere in armonia con loro. Ho fatto un passo indietro con il calcio, accetto più facilmente i risultati negativi. Futuro in Francia? Il mio agente Bruno Satin è francese. Ci siamo conosciuti nel 2000 quando trattò il passaggio di Meghni al Bologna. Gli voglio bene, è molto intelligente e conose il calcio. Nel 2011 ci sono stati dei contatti col Monaco, ma il club era in Ligue 2 e scelse Ranieri. Un’esperienza all’estero sarebbe intrigante, ma un po’ meno rispetto ad altri momenti della mia carriera visto che sto molto bene al Milan. “Normal One”? La semplicità per me è una caratteristica importante. Ho le mie idee di gioco e cerco di adattarle ai giocatori che ho a disposizione. Non sono un integralista e cerco di mettere il gruppo nelle migliori condizioni per rendere al massimo, seguendo le principali caratteristiche dei miei calciatori”.