Pinzi, collaboratore Gotti: “Con la Fiorentina a porte chiuse? Non riesco a immaginarlo”

L’ex giocatore e collaboratore tecnico dell’Udinese Giampiero Pinzi ha parlato a Udinese Tv della partita con la Fiorentina:

Non riesco a immaginare l’ipotesi di giocare una partita senza tifosi il calcio è passione e sono loro i primi a portarla negli stadi. La situazione è al limite, sarebbe opportuno fare più chiarezza e trovare una soluzione alternativa alle porte chiuse. L’Udinese? Dopo un pari come quello di Bologna la cosa migliore sarebbe poter tornare a giocare subito per mettere in campo tutta la voglia di riscatto.