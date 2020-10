Pini (dir. La Nazione) e l’intervista a Rocco: “In questo anno Commisso ha capito tante cose…”

Il direttore de La Nazione, Agnese Pini, è l’autrice dell’interessante intervista a Rocco Commisso uscita sul quotidiano quest’oggi e proprio per questo è stata interpellata poco fa dal Pentasport di Radio Bruno per parlare dell’imprenditore americano e proprietario della Fiorentina:

Il patron viola non usa mai come sua consuetudine mezzi termini e talvolta utilizza espressioni dirette e forti per cercare di arrivare all’obiettivo. Di sicuro in questo anno e poco più di storia con la Fiorentina e Firenze ha capito tante cose, non solo della nostra città, ma anche del calcio e del sistema-Italia più in generale. L’ormai sua famosa provocazione fast fast fast è praticamente un ricordo, ha compreso anche lui che in Italia le cose non è che si fanno slow, non si fanno proprio… E tutto questo qui da noi non riguarda solo il nuovo stadio o il rifacimento del Franchi, ma anche tante altre situazioni. Anche il suo rapporto con la città, che un anno fa lo vedeva come il salvatore della patria, nel tempo si è modificato.