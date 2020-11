Pin: “Domenica la Fiorentina più brutta che abbia mai commentato. Serve una reazione”

L’ex viola Celeste Pin ha parlato a Lady Radio in vista della sfida di stasera:

“La partita col Benevento è stata l’anticalcio, parlar male della Fiorentina ad oggi è come sparare sulla Croce Rossa. Credo sia stata in assoluto la partita della Fiorentina più brutta che io abbia commentato. Abbiamo subito il gol e siamo spariti. Ci vuole un bagno di umiltà da parte di tutti, in questo Prandelli è un maestro. I giocatori si devono rendere conto dell’importanza di una reazione oggi contro l’Udinese…

Cesare sa cosa vuol dire essere tifoso della Fiorentina, deve trasmetterlo ai suoi giocatori. Farlo con gli stranieri è un problema? Fino a un certo punto, guardate l’unità di intenti che c’è a Sassuolo: lì sanno tutti cosa fare. Moduli e idee di gioco? Se giochi in Serie A devi saper fare tutto, adattandoti via via ai dettami dell’allenatore. Credo che la mancanza di pubblico influisca, nel senso che chi ha meno carisma ne risente in maniera maggiore”.

