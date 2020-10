Celeste Pin (le sue parole su Commisso) ha detto la sua ai microfoni di Tuttomercatoweb riguardo all’acquisto di Callejon da parte della Fiorentina:

Per quanto riguarda i viola confido nell’organico. Callejon darà forza alla squadra con le sue qualità in campo e nello spogliatoio. E’ un po’ come un altro Ribery. Quarta? Buon rinforzo ma servirà il filtro del centrocampo, il calcio è un gioco di squadra