Pierozzi e la sua crescita, ecco quanto è aumentato il suo valore

Niccolò Pierozzi sta convincendo davvero tutti in questa stagione. Il terzino destro della Reggina, in prestito dalla viola, sta facendo benissimo sotto la guida di Pippo Inzaghi. 18 presenza 2 gol e 2 assist, per il baby treno viola. La Fiorentina sembra che gli affiderà la maglia di vice Dodò nella prossima stagione. Nel frattempo il suo valore cresce. Secondo Transfermarkt, il ragazzo è passato dal valere 500mila euro al valere 1.6 milioni. Un bell'aumento di valore, e un futuro patrimonio da sfruttare per la Fiorentina.