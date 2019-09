Pezzella: “Oggi c’era tutto per vincere, ma ci teniamo la prestazione. Lavoriamo su ciò che manca”

German Pezzella ha parlato in mixed zone dopo il pareggio pirotecnico contro la Dea:

Dispiace perdere 2 punti perché c’era tutto per centrare la prima vittoria. Abbiamo preso gol su palla inattiva ma la squadra ha fatto bene la partita preparata in settimana contro una squadra forte. Vogliamo guardare avanti e ripartire dalle cose che ci hanno penalizzato. Vogliamo vincere, assicuro che quando non si vince non è facile… Abbiamo fatto una buona prestazione e su quella dobbiamo insistere, lavorando sulle cose che ci sono mancate. Il 2-0 fuori casa era un buon risultato da tenere, loro non hanno mai calciato in porta fino alla rete di Ilicic, poi si sono buttati tutti dentro. Abbiamo affrontato squadre importanti, le prime dello scorso campionato, ma oggi abbiamo la sensazione che avremmo potuto vincere. Non basta così, se non arrivano punti. Zapata? Non è facile marcarlo, ci sono molti duelli in tutta la partita e sono stato subito ammonito.