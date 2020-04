Pezzella l’invincibile: battuto il coronavirus ha aiutato famiglie bisognose. E ora pensa al campo

Il Corriere dello Sport ripropone la notizia pubblicata ieri dal Corriere Fiorentino su German Pezzella che ha aiutato cinquanta famiglia fiorentine (CLICCA QUI). Anche il sindaco Dario Nardella lo ha elogiato pubblicamente per questo gesto. L’annata del capitano viola è stata sfortunata per l’infortunio allo zigomo e poi per aver contratto il Coronavirus ma adesso, scrive il giornale, ha la testa al campo. Con la sua esperienza vuole aiutare la squadra nel finale di stagione, sempre che il campionato possa riprendere.