Pezzella: “Le partite a porte chiuse sono surreali, ma è in gioco il futuro del calcio”

German Pezzella si è raccontato ai canali ufficiali del Betis, sua ex squadra. La positività al coronavirus (“ma grazie a Dio, tutto è alle spalle”) e lo scenario futuro. “Giocare a porte chiuse è surreale, perchè il calcio è soprattutto passione. Senza tifosi è tutto diverso, ma capisco che sia importante provare a finire la stagione per non compromettere il sistema calcio” il pensiero del capitano della Fiorentina. Che poi parla di Joaquin, ex viola e tuttora protagonista nel Betis: “Non ho ancora trovato nessuno che parli male di lui. E’ uno degli esterni più forti degli ultimi anni” dice Pezzella.