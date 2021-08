Pezzella, contatti tra Fiorentina e Juventus. Può sostituire Demiral

Intermediari al lavoro per capire se ci sono margini per la trattativa. Difficile che Pezzella rinnovi con la Fiorentina

Resta tutto da decidere il futuro di German Pezzella, capitano della Fiorentina in scadenza di contratto. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, nei giorni scorsi, per l'argentino, ci sono stati alcuni abboccamenti tra Juventus e Fiorentina. Al momento non ci sono margini per il rinnovo con la società viola, mentre la Juventus è alla ricerca di un sostituto del partente Demiral.