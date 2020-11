Pezzella: “C’è preoccupazione. Abbiamo qualità, ma dobbiamo dimostrarlo in campo”

Il capitano viola German Pezzella ha commentato a Sky Sport la sconfitta e il momento durissimo che sta attraversando la Fiorentina: “Non si è rotto qualcosa, ma quando abbiamo un episodio contro abbassiamo la testa e pensiamo troppo. Non deve essere così, perché nel calcio gli episodi capitano ma dobbiamo essere noi a fare un passo avanti. La spiegazione? La tengo dentro, non posso dirla in tv, la farò al momento giusto con i miei compagni, dobbiamo solo fare meglio e fare punti. Preoccupazione? Nei momenti difficili c’è sempre, dobbiamo uscire da questo momento e l’unica maniera che conosco è lavorando e dando tutto, abbiamo giocatori di qualità ma dobbiamo mettere in campo la convinzione giusta per dimostrarlo”.

PRADE’, UMORE NERO: “DISTRUTTI PSICOLOGICAMENTE, DOBBIAMO USCIRE DA SITUAZIONE CHE NON CI APPARTIENE”