Dal suo profilo su Twitter, il capitano della Fiorentina German Pezzella smentisce categoricamente di essere tra i calciatori positivi viola, dopo la notizia odierna di sei nuovi casi tra squadra e staff:

“Le notizie che circolano su di me sono false, per fortuna. Il test è andato bene. Per favore, prudenza quando parlate di queste cose“, ha scritto il centrale argentino.