Pezzella, Benassi e Pedro, segnali positivi. Il report dall’allenamento: c’è un mistero che prosegue

Benassi e Pedro non convocati con la Juve, Pezzella era uscito malconcio dal Franchi; come riporta Radio Bruno Toscana, i tre stanno dando ottime risposte in allenamento. Il brasiliano può esordire entro una settimana, contando di rientrare nell’elenco dei convocati a partire dalla sfida di domenica contro l’Atalanta.

Rasmussen invece continua ad allenarsi da solo, rimanendo un vero mistero. La situazione non è migliorata sul fronte relativo al danese.