Petri: “Ecco cosa e quando mangia la Fiorentina. Niente cibi vietati, ma…”

"È motivo di orgoglio e di soddisfazione vedere ragazzi che condividono e si riconoscono nel metodo scelto dallo staff. Lo staff della cucina è integrato e riesce a convertire le idee in pratica. L'alimentazione è la parte principale e abbiamo lo scopo di integrare quanto perso durante l'attività.

Durante la settimana cerchiamo di guidare le scelte alimentari del ragazzo, cercando di non annoiarlo e assecondandolo nelle preferenze. Il giorno prima della gara proponiamo una scelta tra due primi, due secondi e un dolce tipico della zona rielaborato; il giorno della gara non cambia e il menù è fisso, mentre dopo l'attività c'è un'attività di reidratazione, di acqua fredda, di integrazione e del cestino post gara, variato di volta in volta.