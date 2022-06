Pescara a caccia del nuovo tecnico. Spunta anche Aquilani

Il Pescara è alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare la squadra dalla prossima stagione. In questo momento per il Delfino è fondamentale la scelta del tecnico per andare poi a delineare quello che sarà il futuro progetto sportivo. Al momento, i nomi in ballo sono sostanzialmente tre. Si tratta di Colombo, Zeman e, infine, Alberto Aquilani, che nelle scorse settimane sembrava vicino alla Roma Primavera. Per il tecnico della Primavera Viola, si tratterebbe della prima esperienza da allenatore nel calcio dei professionisti. Situazione da tenere sotto controllo. Lo scrive pescarasport24.it.