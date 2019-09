Intervistato da tuttomercatoweb.com, il dirigente Giorgio Perinetti ha parlato anche della Fiorentina:

Se a livello mentale incide il fatto che non vince da parecchi mesi? Ma certo, sembra una chimera. È vero che ha cambiato tanto in estate, dalla società al modo di pensare. Sono sicuro che i punti cominceranno ad arrivare. È un po’ in ritardo rispetto ad altre squadre perché molti giocatori nuovi sono arrivati tardi.