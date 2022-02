Perinetti: “Cabral giocatore interessante. Piatek? Deve rilanciarsi”

Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti ha parlato degli attaccanti presenti in casa viola e di quello che se n'è andato

Il dirigente sportivo italiano Giorgio Perinetti è intervenuto a Radio Toscana per parlare dell'attacco viola.

Ha proseguito parlando dell'attacco viola: " Cabral l’ho seguito, lo ha trattato il Venezia in estate. E’ un giocatore interessante. Piatek invece è un giocatore da rilanciare e tocca a lui cogliere questa occasione. Dovrà partecipare di più al gioco della squadra ma su questo potrà aiutarlo molto Italiano".

Infine sul confronto tra i tre attaccanti: "Ogni calciatore ha le sue caratteristiche. La Fiorentina ha fatto un’ottima operazione con Vlahovic perché non poteva aspettare giugno. Al suo posto ha preso un giocatore interessante come Cabral e un giocatore che deve rilanciarsi come Piatek".