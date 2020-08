Per la Fiorentina una nuova partnership nel Lazio: l’annuncio ufficiale

Tra viola ci s’intende. L’Ostiamare Lidocalcio, società laziale che ha il viola e il bianco come colori sociali, ha annunciato oggi con un comunicato ufficiale l’inizio del rapporto di collaborazione con la Fiorentina.

“L’As Ostiamare Lidocalcio è felice ed orgogliosa di annunciare a tutti i fans e appassionati biancoviola, e a tutti i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, uno storico e prestigioso accordo di affiliazione con la Società ACF Fiorentina del Presidente Commisso, gloriosa ed affermata realtà del calcio italiano.

Si tratta di un evento di assoluta importanza per la città di Ostia e per il club che la rappresenta dal 1945. Il legame profondo con il territorio, e il conseguente senso di appartenenza, sono solo alcuni dei valori fondanti e ispiratrici che l’Ostiamare condivide con la ACF Fiorentina, la quale ha scelto di investire e trasmettere le proprie competenze e conoscenza IN ESCLUSIVA per il Lazio, alla nostra Società.

L’accordo di affiliazione, della durata pluriennale, avrà un forte impatto sia sulla nostra Academy che sul settore agonistico. A suggellare l’accordo le dichiarazioni del Presidente dell’Ostiamare, Luigi Lardone: “ Siamo molto contenti ed onorati di essere stati scelti da una Società così gloriosa con la quale, oltre che i colori sociali, condividiamo il modello organizzativo, e la visione e lo sviluppo e la crescita del movimento calcistico. Crescita che non può non passare dalle Infrastrutture e dalla Formazione. Siamo sicuri di essere all’altezza della sfida che abbiamo davanti. È il primo passo di un accordo che, speriamo, possa vedere, in un futuro non troppo remoto, un apparentamento più stretto tra le due Società”.

IN FRANCIA SONO SICURI: THIAGO SILVA AD UN PASSO DAL CHELSEA