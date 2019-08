Per i viola allenamento a Coverciano: prima seduta per Pulgar

Giornata di allenamento per la Fiorentina, che si prepara all’amichevole con il Galatasaray di domenica. I viola si stanno allenando al Centro Tecnico di Coverciano a causa dei lavori in atto al Centro Sportivo Davide Astori e – come riporta Radio Bruno – hanno svolto la seduta sul campo principale, mentre i turchi hanno completato la loro sessione sul terreno sussidiario. Fra i viola ha partecipato per la prima volta Erick Pulgar – CHE QUEST’OGGI SI È PRESENTATO IN VIOLA – mentre erano presenti anche gli stati generali del club – LEGGI QUI – che sono pronti a regalare alla Fiorentina un altro colpo a partire dalla prossima settimana.

E INTANTO TERIM RICORDA FIRENZE CON AFFETTO