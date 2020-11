Pellegatti: “Cutrone scalpitava troppo già al Milan, le sue meraviglie solo in rossonero”

Carlo Pellegatti, giornalista esperto di Milan, è intervenuto a Lady Radio:

Una gran prova di maturità ieri da parte del Milan, senza Ibrahimovic e Romagnoli tra gli altri. Il 5-0 con il quale l’Atalanta devastò i rossoneri ha mosso qualcosa, ha convinto la dirigenza a puntare tutto sul presente nel mercato di gennaio. Con gli arrivi di Ibra e Kjaer è cambiato davvero tutto. Anche io ero affascinato dalla rivoluzione Rangnick, ma la decisione su Pioli si è rivelata saggia, intelligente e, per ora, vincente.

Cutrone? È un caro ragazzo, ha cominciato a scalpitare un po’ troppo già quando era al Milan, voleva spazio. Poi è voluto andare in Inghilterra e anche lì panchina. Ora non è cambiato nulla, ma il problema è che gli preferiscono uno che non è Ibra, non è nemmeno Petagna che ha già una sua identità forte, ma un suo “rivale”, un suo pari, anzi più giovane. Allora mi chiedo cosa succeda. Cutrone è capace di meraviglie che abbiamo visto solo a Milano.