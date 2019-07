Pellegatti: “Boateng un valore aggiunto, ha grande motivazione”

Carlo Pellegatti, storica voce del Milan, ha parlato di Boateng ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

“Boateng è molto duttile e poliedrico. Nel 4-3-3 può giocare in molti ruoli, sia come attaccante che toglie punti di riferimento, che a metà campo. In una rosa può essere un giocatore molto importante, Montella lo potrà sfruttare anche per la sua grande personalità. Ha rinunciato per questioni personali a tornare a Francoforte, vuole divertirsi ed ha grande entusiasmo, anche al Sassuolo aveva iniziato molto forte. Può aiutare in modo molto importante sia Montella che i giovani della Fiorentina. Poi la Fiorentina ha un giocatore fortissimo in rosa, come Vlahovic, che è il presente ed il futuro viola. Boateng è molto disponibile e professionale, sicuramente eccentrico ma mai sopra le righe. Tutti i tifosi del Milan lo ricordano con grandissimo affetto. Ha grande motivazione e fame, e in più il piede e la classe non si perdono mai.“