Pedullà: “Tengo uno spiraglio aperto per De Paul, la Fiorentina non vuole farsi prendere per la gola”

Alfredo Pedullà ha parlato del mercato della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno:

“Le parole di Pradè sono chiare, per me però andremo a lunedì, con i contatti che andranno avanti durante tutto il fine settimana. Pedro lo stanno seguendo da molto tempo, si chiude a 18 milioni, ma per i viola sono troppi. Politano non è considerato in questo momento sul mercato dall’Inter. De Paul credo che ad un certo punto sia stato veramente ad un passo, poi però si sbatte contro il muro dell’Udinese. Raphinha piace, ma chiedono 30 milioni e dipende da Bruno Fernandes. I nomi che erano sul tavolo sono questi, vediamo cosa succederà, magari ci sono altri nomi che stanno tenendo segreti, ma la situazione è questa per ora. Mi tengo ancora uno spiraglio per De Paul, perchè la volontà del ragazzo di lasciare Udine c’è. Aspettiamo e vediamo cosa succederà nelle prossime ore. La Fiorentina non vuole farsi prendere per la gola, nè in entrata nè in uscita.”