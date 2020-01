Pedullà: “Stallo per Duncan. Bonifazi? Dipende dal Torino”

Consueto punto di mercato a Radio Bruno Toscana con Alfredo Pedullà. Queste le ultime sulle trattative viola:

Duncan? Oggi giornata interlocutoria, sia per le entrate che per le uscite. La Fiorentina ha messo i fari sul giocatore del Sassuolo e la valutazione può scendere anche se ancora non ci sono stati contatti decisivi con l’agente. In difesa per Bonifazi si continua a monitorare il Torino: i granata chiedono 15 milioni e secondo me sarebbe un buon investimento, una sua possibile partenza è legata al futuro di Djidji, richiesto dal Lecce e di entrambi non si priveranno. Dopo la partenza di Dabo bisognerà fare delle scelte sui giovani: Ranieri è il primo della lista, per Eysseric non ci sono richieste. Su Ceccherini è necessario capire se mandarlo a giocare. De Paul? Anche se l’Udinese ha una buona classifica non potrà lasciarlo andare facilmente: serviranno ottime motivazioni per comprarlo.