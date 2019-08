Pedullà: “Simeone ha dato la sua parola alla Samp, ora sta riflettendo”

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha scritto sul suo sito la situazione legata al futuro di Simeone:

“Giovanni Simeone sta riflettendo. E le ultimissime vogliono che l’argentino, raggiunto dalla sua compagna, non intenda rimangiarsi l’impegno preso ieri con la Sampdoria. Quando aveva dato il via libera, accettando con entusiasmo il trasferimento. Il Cagliari ha rilanciato nella tarda mattinata, legittimamente spera, ha fatto una proposta di circa un paio di milioni superiori rispetto a quella della Samp, ma non è questo particolare che farà la differenza. Almeno nelle intenzioni della Fiorentina che non ne farà un principio di due milioni in più o in meno, ma lascerà la palla a Simeone, libero di decidere. E Giovanni sta riflettendo sull’impegno preso ieri con la Samp e che vorrebbe mantenere. Il resto lo vedremo presto perché il Cagliari ovviamente continua a sperare”