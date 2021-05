Pedullà: “Svolta Gattuso-Fiorentina, accordo vicino”. I dettagli del contratto

Sarà l'allenatore del futuro?

Redazione VN

Gennaro Gattuso alla Fiorentina, ci siamo? Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, firma de La Gazzetta dello Sport e volto di Sportitalia, che già aveva anticipato qualcosa, siamo in dirittura d'arrivo. Lo annuncia attraverso un tweet, che vi proponiamo qui sotto, in cui comunica come la trattativa sia in fase ben più che avanzata. Seguiranno certamente aggiornamenti nelle prossime ore.

Sul proprio sito ufficiale ha poi aggiunto: "I contatti sono proseguiti no stop tra la serata di ieri e la mattinata di oggi. E in giornata, al massimo entro domani, è prevista la svolta definitiva su una base biennale. Su Gattuso c’è anche la Lazio, ma prima Lotito deve parlare con Inzaghi (vertice fissato per domani)".

Infine, su Gazzetta.it ha integrato: "Si ragiona su un biennale con possibile opzione, ingaggio circa due milioni a stagione più bonus. Commisso ha chiesto ai suoi dirigenti di definire tutti i dettagli per accontentare l’allenatore da sempre in cima alla sua lista. I ragionamenti sono andati avanti anche sull’organico con gli inevitabili innesti, ma per Commisso era molto più importante convincere Gattuso ad accettare la proposta dopo le incomprensioni degli ultimi giorni. E siamo sulla strada giusta per i definitivi accordi."