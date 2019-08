Pedullà: “Pronti nuovi contatti tra Inter e Fiorentina per Biraghi-Dalbert. Su Llorente..”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in collegamento ad Anteprima Pentasport su Radio Bruno Toscana per riportare gli ultimi aggiornamenti riguardanti il mercato della Fiorentina:

“Per me ieri è stata la serata perfetta. C’era tutto: il sentimento, la passione… Oggi arriverà anche Commisso quindi manteniamo alta la concentrazione.

Sono in programma altri incontri tra Inter e Fiorentina con lo scambio Biraghi-Dalbert. Il fratello di Llorente è in Italia per provare a chiudere con un club italiano e arriverà anche a Firenze. In prima fila il Napoli però aspetta anche Icardi.

Chiesa centravanti? Può essere una suggestione tattica interessante. Se Montella si sente sicuro potrebbe essere un’alternativa”.